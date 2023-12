Ultima messa aziendale di monsignor Regattieri agli stabilimenti Orogel

Il vescovo Douglas Regattieri domenica 24 dicembre alle 22 presiederà in cattedrale la messa solenne della Notte Santa, che coincide con la messa parrocchiale. La vigilia di Natale non sarà officiata la messa domenicale in Duomo delle 18. Lunedì 25 dicembre, giorno di Natale, le celebrazioni liturgiche in Cattedrale saranno officiate alle 7, alle 8.30, alle 10 e alle 11.30. Alle 18.30 si terrà la solenne messa presieduta dal vescovo. Le celebrazioni liturgiche saranno animate nel canto dalla Schola diocesana Santa Cecilia che eseguirà la messa a due voci miste Dives in misericordia di Gianni della Vittoria.

Oggi alle 16, intanto, il vescovo conclude la fitta celebrazione delle messe natalizie presso le associazioni e le imprese cesenati che ne hanno fatto richiesta, con la messa alle 16 negli stabilimenti Orogel di Pievesestina. Ieri l’ha officiata alla Confcommercio cesenate, mercoledì alla Siderflange, martedì al Bcc Romagnolo, lunedì in Confartigianato cesenate (nella foto). La prima messa in impresa risale al 14 dicembre alla Brunelli Farms. Verdure per vocazione", il 15 dicembre alla Casalboni Frigoriferi di San Vittore.

Come avviene ogni anno, all’inizio del periodo liturgico dell’Avvento, il vescovo ha diffuso la sua tradizionale meditazione, intitolata "La bellezza del grembo materno", dedicata al grembo di donna, a quello di Maria di Nazareth e al grembo della chiesa, partendo dall’amara constatazione passeggiando per la città di sempre meno donne col pancione.

a.a.