Ultima tombola per aiutare l’Unicef

Oggi pomeriggio alle 16, nella sala Fellini di Gambettola si svolgerà l’ultima Tombola solidale per sostenere i progetti Unicef. L’iniziativa, che coinvolge adulti e bambini nasce dall’impegno della associazione Gambettola Eventi e con la collaborazione della Croce Verde dei cinque Comuni per unire l’aspetto ludico e di ritrovo con la solidarietà. Parte del ricavato verrà infatti devoluto al Comitato Unicef di Forlì-Cesena a sostegno della Campagna contro la malnutrizione: nutrirsi adeguatamente è infatti una necessità, ma la possibilità di farlo è un diritto negato ancora a troppi bambini. Quella che si svolgerà oggi pomeriggio è la terza e ultima tombola solidale delle festività natalizie 2022. L’Unicef lavora in oltre 190 paesi e territori per salvare la vita dei bambini, difendere i loro diritti e aiutarli a realizzare il loro potenziale, dalla prima infanzia fino all’adolescenza: grazie a questa iniziativa chiunque potrà aiutare il Fondo per le Nazioni Unite per l’Infanzia ad arrivare ovunque ci sia un bimbo in difficoltà. Per tutta la giornata sarà ancora possibile visitare il Grande Presepe Animato in Piazza Foro Boario dove, alle 15.30, si terrà la Rassegna dei Pasquaroli, organizzata dall’Associazione Folclore Gambettolese: previsti anche assaggi gastronomici per tutti gli intervenuti. Saranno inoltre visitabili anche tutti gli altri presepi, mostre ed allestimenti natalizi previsti dal programma.