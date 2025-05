Ultimati i lavori sui dossi di Valverde. Sistemata la segnaletica

Sul lungomare viale Carducci ultimati i lavori all’altezza di Valverde, dove la ditta Romagnola Strade è intervenuta su 14 attraversamenti pedonali, demolendo e ricostruendo i dossi presenti, addolcendone la pendenza per adeguarli alle nuove norme del codice della strada. È stata anche rivista la segnaletica orizzontale per rendere la carreggiata più sicura e fruibile. Contestualmente nella pista ciclabile lato mare, è stata riposizionata la segnaletica, che in precedenza rendeva difficoltoso il passaggio pedonale.