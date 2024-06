Ultimi battiti per ’Cuori diVersi’ alla chiesa di San Zenone

Si chiude domani alle 19.30, nel suggestivo luogo espositivo della chiesa di San Zenone in Contrada Uberti, la mostra dei lavori prodotti da una 50ina di allievi dell’ atelier CreaViva: un’esposizione che suscita meraviglia per la qualità dei manufatti prodotti e dalla profondità dei testi che li accompagnano. Cuori, tanti cuori palpitanti, cuori bambini a partire dai cinque anni e cuori giovani di 18enni che scoprono il cuore come sede dei sentimenti. "Cuori diVersi", che a forma degli antichi ex voto con lingue rosso fiammeggiante alla sommità, tempestano a mosaico l’abside retrostante l’altare da cui sgorgano coralli marini. Opere decorante con oro e argento, realizzate con diverse tecniche e vario materiale per stimolare fantasia, creatività, manualità, accompagnate da riflessioni in forma di poster tratte da libri di narrativa e poesie, scritte a mano, in corsivo "per riappropriarsi dell’abilità della scrittura, che collega la mano al cervello e dunque, al pensiero – dice Patrizia Salvi, una delle docenti – molti giovani non sanno più impugnare una penna". "Qui si vedono lavori individuali frutto di un anno di incontri collettivi, distinti per età e grado di preparazione – commenta la 18enne Anna Casanova, fin da piccina frequentatrice dei laboratori tenuti da Enza Campodoni, Antonella Bracci, Patrizia Salvi e Sofia Maccherozzi nella sede di via Chiaramonti -. Questa è una scuola d’arte nella la libertà espressiva è reale, e il piacere della frequenza è tangibile. E quelle due ore a settimana vorresti che non finissero mai".

Raffaella Candoli