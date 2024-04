Ultimi biglietti per lo spettacolo di Gabriele Lavia

Gabriele Lavia è il protagonista dello spettacolo di prosa più atteso del cartellone invernale del Teatro Comunale di Cesenatico. L’appuntamento è domani alle 21, quando l’attore porterà in scena il monologo "Il sogno di un uomo ridicolo", un adattamento dell’opera di Fedor Dostoevskij. Ci sono pochi posti disponibili e la biglietteria aprirà alle 19.30. Informazioni allo 0547 79274, inviando una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it, oppure recandosi direttamente all’Ufficio cultura e teatro in via Armellini.