Ultimi giorni di gara per i lavori al ponte sul fiume Borello

È in corso la procedura di gara per individuare la ditta a cui affidare i lavori - per oltre 535mila euro – riguardanti l’adeguamento delle barriere stradali e manutenzione straordinaria delle pile e impalcati del ponte sul torrente Borello sulla strada provinciale 29 "Borello-Ranchio" al km 8+440 a Linaro di Mercato Saraceno. Lunedì scadranno i termini per presentare le offerte economiche. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria del ponte, con interventi di pulizia da vegetazione, rinforzo dei timpani in muratura con inserimento di catene, rinforzo e riparazione localizzate delle pile in muratura e degli archi in calcestruzzo, demolizione e nuova realizzazione di cordoli e guardrail e il rifacimento delle pavimentazioni stradali. Il ponte sul torrente Borello è costituito da 5 campate composte da 5 archi ribassati con timpani in muratura e spalle e pile in cemento armato. La carreggiata è larga 6,40 m, corrispondente ad una strada di tipo F – Strade locali (extraurbane o urbane) e l’impalcato presenta una luce di circa 66,1 metri e larghezza di circa 7,10 m e uno sviluppo di tracciato rettilineo. Sono presenti guardrail come protezione laterale da entrambi i lati. L’investimento complessivo di 803.775 euro. di cui 535.696 di lavori a gara. è finanziato con contributo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La durata dei lavori è prevista in 180 giorni dalla consegna dei lavori, che avverrà entro la primavera. "Oltre alla ricostruzione post alluvione e alla manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade – dichiara Sara Bartolini sindaca di Roncofreddo e consigliera provinciale delegata alla viabilità –il programma di messa in sicurezza dei ponti che incidono sulle strade provinciali è un altro filone importante di intervento, all’interno del quale rientra questo progetto, molto importante, considerando la percorrenza della strada che collega la comunità di Ranchio a Bora e Borello".

Edoardo Turci