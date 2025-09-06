Ultimi giorni per visitare e ripararsi sotto le ‘Tende al mare’

Questi sono gli ultimi giorni in cui rimarranno allestite le tende al mare, in questa edizione dedicata al tema "Vele al terzo. I colori dell’Adriatico". Sino a domenica 7 settembre si potrà visitare l’esposizione più originale e più frequentata della riviera, che ha protagoniste le tende, utilizzate come zone d’ombre prima dei classici ombrelloni. La fruizione delle tende è come sempre gratuita nella spiaggia libera prospiciente piazza Andrea Costa e sono molto apprezzati i colori delle vele al terzo, candidate a diventare patrimonio dell’Unesco.

Uno degli oggetti più caratteristici della cultura marinara, utilizzate sulle barche dei pescatori sino alla metà del secolo scorso, diventa così di grande attualità, con i colori rosso, arancio, e giallo delle terre ocra, con le quali erano dipinte per proteggerle e renderle più visibili. Le vele al terzo, inoltre, erano sempre contrassegnate da un simbolo proprio della famiglia del pescatore, riportavano sigle, disegni elementari come cerchi, dischi solari, croci, o più elaborati come disegni di animali, carte da gioco ed altro, che diventano nel tempo una vera e propria "araldica popolare marinara".

Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna partner delle Tende al mare, si sono così confrontati con un tema interessante sia dal punto di vista storico che figurativo, elaborando liberamente soggetti della tradizione.

Giacomo Mascellani