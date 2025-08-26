Ultimi giorni rimasti per abbonarsi

Mancano cinque giorni alla chiusura della campagna abbonamenti del Cesena che fin’ora ha raggiunto quota 7.365 sottoscrizioni. Per i tifosi del Cavalluccio, infatti, la vendita libera proseguirà fino alle 19 di sabato 30 agosto, giorno di esordio casalingo dei bianconeri che per l’occasione ospiteranno, con fischio di inizio alle 21, l’Entella.

A meno di un rocambolesco colpo di coda finale dunque la quota di 8.000 tessere staccate lo scorso anno e nuovo obiettivo dichiarato dal club che anzi sperava di alzare ulteriormente un’asticella già comunque altissima, verrà quindi sfiorato.

Il club in queste ore ha ricordato che è possibile sottoscrivere l’abbonamento per le 19 partite che vedranno protagonisti i bianconeri all’Orogel Stadium - Dino Manuzzi sia online nell’apposita sezione del sito Vivaticket, sia recandosi personalmente presso il Coordinamento Clubs Cesena, muniti di un documento di identità valido.

Non sono più in vendita i tagliandi legati al settore della Curva Mare, ormai esauriti da settimane. Resta invece disponibile il pacchetto ’Family’ nei settori distinti superiori e inferiori, che si arricchiscono di importanti novità. Grazie a questa speciale scontistica ogni nucleo familiare composto da due genitori e almeno un figlio Under 14 potrà beneficiare di un prezzo ridotto, con un sistema di riduzione crescente in relazione all’età, nel caso di ulteriori figli all’interno del medesimo nucleo familiare.

Dopo il successo riscontrato nella scorsa stagione, inoltre, è stata confermata la presenza del Fan Village bianconero nell’area alle spalle della gradinata, che sarà sempre attivo nel prepartita con speciali iniziative di intrattenimento per i tifosi del Cavalluccio e tanto divertimento per grandi e piccoli.

I dettagli sui prezzi sono disponibili sul sito del Cesena.