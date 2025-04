Ultimo appuntamento all’Audax. Cimatti racconta i fratelli Cervi

Ultimo spettacolo domani alle 21 della rassegna organizzata al teatro Audax: Max Cimatti si calerà nei panni di un padre, un contadino. Sarà la “grande quercia”: Alcide Cervi. In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, Cimatti proporrà uno spettacolo sulla Resistenza. Lo farà interpretando un padre che ha perso i suoi sette figli maschi in un solo giorno e che è sopravvissuto all’immane tragedia che ha colpito la sua famiglia, i suoi affetti più preziosi. Per una sera si metterà in quegli umili abiti con orgoglio, per commemorare e non dimenticare da dove veniamo e quale è stato il tributo di sangue versato. Nella loro seppur troppo breve vita quei sette ragazzi hanno creato una biblioteca tra le campagne, loro che erano semplici contadini. Hanno creato nuovi metodi per lavorare la terra, loro che erano solo dei poveri contadini. Oltre alle vicende dei sette fratelli, così tragiche ma anche così illuminanti, ci sarà spazio per il racconto di alcune lotte partigiane delle terre di Romagna, che insieme all’Emilia ha offerto un grande contributo a quella Liberazione che tutti dovremmo avere l’impegno di onorare. Info e prenotazioni al 328.9492190 solo whatsapp.