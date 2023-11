Ultimo bilancio, crescono le entrate: "Più alienazioni e tributi recuperati"

La proposta dell’ultimo bilancio di sindacatura, quello di previsione 2024-2026, nel segno della crescita – più spese, più entrate e più costi a causa della inflazione – è stata presentata in consiglio comunale dall’assessore Camillo Acerbi.

Quali sono i tratti salienti?

"La crescita, innanzitutto. Sono previste spese ordinarie per servizi, personale, utenze, acquisti di beni di consumo pari a 81,7 milioni di euro, contro i 76,2 milioni dello scorso. La crescita degli investimenti è elemento comune del quinquennio. Per le spese di opere pubbliche e manutenzioni straordinarie, acquisti di beni durevoli e altri investimenti, la previsione è di 39,9 milioni, contro i 32,3 dello scorso anno, 7,6 milioni in più"

Quali entrate sostanziano questi aumenti?

"Le entrate scaturite dalla lotta all’evasione e all’elusione con previsione al rialzo di quasi 800mila euro; e dalle alienazioni per le quali sono previste per il 2024 entrate superiori ai sei milioni; e il finanziamento di progetti grazie alla partecipazione a bandi".

Come incide l’alluvione?

"In modo minimale, per appena due milioni su 81, dati dalla quota residua della prima tranche di trasferimenti assegnati dalla struttura commissariale a fine settembre, e di meno di un milione (sui 40 del Piano 2024) nella parte degli investimenti per i lavori al Carisport e al Giardino 11 settembre. I 33 milioni necessari per la sistemazione di strade e frane e tutto ciò che manca per ripristinare danni per circa 58 milioni, come le prime stime avevano quantificato e quella periti ha confermato, non ci sono. Non possiamo dunque iscrivere a bilancio trasferimenti non versati e neppure assegnati ufficialmente".

Subodorate che non vengano concessi?

"No, speriamo che ciò avvenga. Ma ad oggi l’alluvione è il convitato di pietra del bilancio e si dovrà intervenire con numerose variazioni in corso d’anno".

Nel bilancio dell’anno scorso pesò l’impennata dei costi energetici. Quanto impattano quest’anno i rincari?

"Agli aumenti dell’energia e dei carburanti, attuati ma perduranti, si aggiungono i costi aumentati degli stipendi a causa del nuovo contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e i pesanti rincari per l’inflazione. Dal 2019 ad oggi ammontano al 16,1%. Ma l’amministrazione comunale non ha applicato alcun aumento su imposte, tariffa o canone comunale, altro tratto distintivo dei bilanci della legislatura".

Andrea Alessandrini