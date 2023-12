Ultimo fine settimana con Babbo Natale e le letterine dei bambini

Babbo Natale torna sul lungomare di Cesenatico. Oggi Santa Claus in carne ed ossa sbarca al ‘Santa Park’, nell’area ex Nuit, dove è stato allestito il più grande parco invernale della riviera con giochi e attrazioni. Quest’area s’illumina e gli elfi accompagnano i bambini nella Casa delle Letterine, dove potranno scrivere i loro desideri. L’ingresso è gratuito e gli organizzatori forniscono gratuitamente anche le lettere dove scrivere i desideri. La Casa delle Letterine è di colore azzurro con le rifiniture bianche e attorno ci sono le riproduzioni a grandezza naturale di due renne, la slitta , gli elfi e i personaggi del Natale. Accanto c’è la Casa di Babbo Natale, riconoscibile perchè di colore rosso, con all’interno il camino e gli arredi in stile Santa Claus. Qui Babbo Natale accoglie i piccoli, le mamme, i papà e gli accompagnatori. Anche l’ingresso alla Casa di Babbo Natale è gratuito ed è possibile scattare liberamente le foto ricordo. Oltre al villaggio natalizio, al "Santa Park" ci sono venti attrazioni, con un’area dedicata ai bambini più piccoli e una invece con giochi più adatti a ragazze, ragazzi e adulti. Ci sono Super Mario, il Trenino di Peter Pan, la Pista di Pattinaggio, il Jumping Stellare, il Ranger Nasa, l’American Booster, il Barcone Pirata, il Pendolo Gigante, le Canoe dei Pirati; e poi la pista Baby Karts, il Super Gonfiabile (un’attrazione unica estesa 225 metri quadrati), lo Scivolo Gigante lungo 33 metri, il Play Ground, il Percorso Fantasma, la Pesca dei Cigni, il Percorso Horror, il Niagara e il Mini Autoscontro. Per incontrare Babbo Natale i giorni utili sono sabato 23 e domenica 24 dicembre, mentre le attrazioni e i giochi rimarranno sempre aperti sino all’Epifania.

g.m.