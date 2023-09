Ultimo giorno della festa dell’Unità

Ultima giornata della Festa dell’Unità del Partito Democratico, che si svolge nella sede dello storico Circolo Arci di Borella in via Cesenatico. Come tradizione gli incontri corrono di pari passo alle proposte culinarie (la cucina sforna molte specialità romagnole), alla lotteria di piante e fiori e dalla ruota della fortuna. L’ingresso è ad offerta libera. In un banco è possibile sottoscrivere la raccolta firme a favore del salario minimo. Le persone interessate possono ottenere informazioni e prenotare i posti ai numeri 347 9469275 e 338 1785294, oppure direttamente al Circolo Arci di Borella.