Ultimo giorno di fiera. Il vescovo celebra alle 10 la messa in Duomo

Chiude oggi l’edizione 2025 della Fiera di San Giovanni. Si festeggia San Giovanni Battista, patrono di Cesena. Alle 10 in Cattedrale, il vescovo di Cesena–Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo celebrerà la messa pontificale. Anche quest’anno sarà esposto in duomo uno dei grandi libri liturgici di proprietà della Diocesi e conservati alla Biblioteca Malatestiana.

Al Mercato Coperto dalle 16 scacchi giganti della Scacchiera di Onnon e laboratorio per bambini. Ai Giardini di Serravalle laboratorio per bambini dalle 17 alle 19. Alle 17, nell’area Vintage Rebound, aperitivo con Villa D’Altri, alle 21 concerto live con Michele Scucchia, Swing trio & Jam Session con social dance. Nello spazio musica, salirà sul palco il cantautore Giacomo Toni. In piazza Almerici alle 21 Ballo Country e animazione della scuola ‘Free To Dance’.