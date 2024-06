Ultimo giorno sui banchi. Festa speciale

Domani è ufficialmente l’ultimo giorno di scuola e per festeggiare la fine dell’anno scolastico un gruppo di studenti ha organizzato per domani sera, venerdì, una festa in piazza Plauto a Sarsina. ‘138 HillSide Vibes’ è il titolo della festa che prende spunto dal numero dell’autobus e dalle colline della Valle del Savio che ogni giorno percorre portando su e giù gli studenti.

Domani si comincerà al pomeriggio, alle 17, con performance artistiche e rap, alle 19 partirà il dj set, alle 20.45 sfilata dei capi d’abbigliamento del marchio locale Street Dealer di Daniele Ruscelli, poi spettacolo hip hop e musica dal vivo. A organizzare sono gli studenti con l’appoggio dell’Amministrazione comunale di Sarsina col sindaco Enrico Cangini in prima linea e dell’Associazione Imprenditori della Valle del Savio guidata da Giorgio Cangini. L’ingresso è libero e nei ristoranti del centro di Sarsina ci saranno menù a tema.

L’invito è esteso a tutti gli studenti della Valle del Savio, ma in particolare a quelli della sede di Sarsina dell’Istituto Tecnico Tecnologico Guglielmo Marconi di Forlì e della sede di Bagno di Romagna del Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena.

Per l’Istituto Tecnico di Sarsina quello che inizierà a settembre sarà un anno molto importante perché completerà finalmente il ciclo di studi con la quinta classe. A volere fortemente questa scuola fu l’imprenditore Giorgio Cangini, mosso da due esigenze: trovare personale qualificato per la sua azienda ed evitare lo spopolamento della parte alta della Valle del Savio. Ad affiancarlo convintamente furono l’Amministrazione comunale di Sarsina e l’ex direttore dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Versari, mentre altri interlocutori che avrebbero potuto e dovuto appoggiare l’iniziative (come la Provincia) furono più tiepidi.

"Siamo un gruppo di 16 imprenditori – dice Giorgio Cangini, presidente dell’Associazione Imprenditori della Valle del Savio – costituiti in Aps (associazione di promozione sociale, può ricevere il 5 per mille) che ogni anno fa qualcosa per la ‘sua’ scuola: investiamo una quindicina di migliaia di euro in borse di studio per tutti gli studenti che hanno una media superiore all’8, e quest’anno stiamo allestando il laboratorio per la quinta classe".

Tra le iniziative più riuscite dell’istituto scolastico sarsinate ci sono le visite ad aziende di eccellenza (Ferrari, Dallara, Ducati) e alla fiera delle macchine da costruzione Samoter di Verona, e l’alternanza scuola-lavoro che consente una prosecuzione volontaria e retribuita delle quattro settimane previste dal piano scolastico.