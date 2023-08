Ultimo saluto a Don Nevio Massi, sacerdote in tre parrocchie a Selvapiana

Sono stati celebrati nella Concattedrale di Sansepolcro, i funerali di Don Nevio Massi (foto), 92 anni, originario di Selvapiana di Bagno di Romagna, spentosi mercoledì all’ospedale di Città di Castello. Dopo le esequie, la salma è stata tumulata nel cimitero di Sansepolcro. In un manifesto funebre, affisso anche a Selvapiana, lo "ricordano con amore il Vescovo e la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, le parrocchie di S.Maria di Sansepolcro, Pieve S.Stefano, Pratieghi, Selvapiana, le sorelle Alba e Marisa, il cognato, nipoti e i parenti tutti".

Ordinato sacerdote il 2 maggio 1957, era stato incaricato della guida della parrocchia di Pratieghi (fino al 1963), in territorio aretino, a qualche chilometro da Balze di Verghereto. Poi parroco a Sansepolcro, dove aveva realizzato una nuova chiesa a S.Maria, e dal 1987 al 2007 parroco di Pieve S.Stefano, dove era rimasto sino ai 75 anni.

Tre parrocchie, dove Don Nevio era stato benvoluto e stimato, tre parrocchie che, a riconoscenza per il suo intenso quotidiano impegno a servizio della Chiesa e della Comunità, celebrarono tutte e tre assieme l’anniversario delle ’Nozze d’Oro’ della vita pastorale del sacerdote di Selvapiana.

Don Nevio, figura di vasta e profonda cultura, aveva mantenuto un affettuoso legame con la sua terra natìa, dove aveva celebrato la santa messa, animata dal Coro di Sansepolcro, nell’estate di due anni fa per la ’Festa degli Oriundi’. Ad Acquapartita aveva organizzato per vari anni centri estivi per i giovani di Sansepolcro e dintorni. A Selvapiana, dove la scomparsa di Don Nevio ha destato grande cordoglio e commozione, il corpo pastorale locale ha espresso la volontà di far celebrare, in una prossima domenica, previa intesa coi suoi familiari, una messa a suffragio di quell’amato e benvoluto sacerdote.

Gilberto Mosconi