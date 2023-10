Ultimo stipendio riscosso a maggio cinque operai sospendono il lavoro

I cinque lavoratori impegnati nella ristrutturazione e riqualificazione della palestra comunale di via del Savio a San Piero dopo aver percepito quello di maggio, non hanno più ricevuto lo stipendio. E allora, da una decina di giorni, hanno deciso di sospendere i lavori, e poi da qualche giorno di restare giorno e notte all’interno del cantiere, dove hanno anche cominciato a mangiare e dormire dentro al container di servizio al cantiere stesso.

Ieri mattina al cantiere erano in tre, gli altri due erano andati per un giorno a Piacenza, dove ha sede la ditta che nel febbraio scorso ha assunto il subappalto dell’intervento di ristrutturazione, consolidamento antisismico e di riqualificazione generale della palestra comunale, dichiarata inagibile 13 anni fa. Da ricordare che una prima gara di appalto riguardante la palestra fu vinta da una ditta, che poi non eseguì quasi nulla delle opere previste e con la quale il Comune ha in corso due cause giudiziarie. Gli interventi attuali, iniziati nel febbraio 2023 dopo una seconda gara d’appalto aggiudicata alla ditta Cear di Ravenna, avrebbero dovuto essere completati in cinque mesi. I lavori, che sono in evidente arretrato (secondo i lavoratori per imprevisti), sono andati avanti fino a una decina di giorni fa, poi i cinque operai hanno deciso di incrociare le braccia, in quanto l’ultima busta paga riscossa risale al mese di maggio.

Dice Antonio De Rinaldi, portavoce dei suoi colleghi: "Siamo lavoratori della ditta New Fiber Soluzioni di Piacenza, che ha avuto in subappalto i lavori dalla Cear. Abbiamo deciso di smettere di lavorare e di rimanere però qui in cantiere fin quando non ci saranno pagati gli stipendi che ancora dobbiamo avere. Restiamo qui dentro al cantiere col cancello chiuso da catena e lucchetto, senza fare alcun atto di protesta, senza dare noia a nessuno. Ce ne andremo subito appena ci avranno pagato gli stipendi arretrati".

Ma non è tutto: " La nostra ditta - prosegue - ci dice che non ha soldi per pagare i nostri stipendi per problemi che sarebbero legati allo stato di avanzamento dei lavori nella palestra. E’ quello un problema che dovranno risolvere Comune di Bagno e Cear che ha vinto la gara d’appalto. Fatto sta che noi e le nostre famiglie siamo in una situazione difficile. Fino a poco fa eravamo in affitto in una casa qui vicino a San Piero, poi abbiamo dovuto lasciare perché non siamo più in grado di pagare. Nel mio caso, devo anche dire che mia moglie, che è rimasta a Napoli, non ha più la luce in casa non essendo riuscita a pagare le bollette degli ultimi mesi. Il Comune ci ha detto di lasciare il cantiere. Ma noi non stiamo occupando niente, abbiamo soltanto sospeso di lavorare. Le carte dicono che la nostra ditta ha ancora il subappalto dei lavori alla palestra. Non appena avremo ricevuto il pagamento dei nostri stipendi lasceremo il cantiere dove abbiamo lavorato da maggio scorso tante ore, anche il sabato e la domenica. In agosto abbiamo riposato solo il 15 e il 16".