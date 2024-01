Ultimo weekend per visitare i presepi

Ultimo fine settimana per visitare "Longiano dei Presepi", la manifestazione che si sviluppa in 27 punti presepe tra piazze, strade, giardini e angoli suggestivi del centro storico medievale. La grande mostra di presepi, giunta alla sua XXXIIIesima edizione, quest’anno è dedicata agli 800 anni dal primo Presepe di San Francesco d’Assisi e conta un totale di circa 80 presepi esposti di cui solo 50 nel piano sotterraneo della sala Ilario Fioravanti. Domanii sono in programma alle 15.30 e alle 17 gli ultimi due appuntamenti con "L’essenza del Natale", la passeggiata-spettacolo tra i presepi. Attraverso il gioco del teatro i due attori, Paolo Summaria e Mirko Ciorciari, vestendo di volta in volta vari personaggi, guideranno il gruppo di visitatori in una passeggiata alla scoperta dell’essenza del Natale. Con partenza dalla scalinata del Santuario, la passeggiata toccherà la sala Ilario Fioravanti (ex San Girolamo) con la contemplazione del presepe dei Gualtieri. Poi si passerà al centro anziani–Caritas, alla chiesa del museo di Arte Sacra, al rifugio/tunnel e al Museo del Territorio per concludersi con il gran finale nella corte del Castello. Dalle 14 alle 19 sarà attivo un punto vendita di prodotti tipici locali e gastronomici. In piazza San Girolamo a partire dalle 10 la Pro Loco di Longiano organizza la Festa del Maiale. Per l’occasione sarà possibile acquistare la carne fresca e anche pranzare e cenare negli stand della festa. Presenti anche i Pasquaroli con i tradizionali canti della "Pasquella" dalle 11 alle 14.30 e intorno alle 17.30. Alle 15 al Teatro Petrella di Longiano andrà in scena la commedia dialettale per la XXI rassegna di teatro dialettale dedicata a Fausto da Longiano e organizzata dalla compagnia Filodrammatica Hermanos. "Soura l’urineri a sem tott a pèri" della compagnia "La Mulnela" di Santarcangelo è il primo dei quattro appuntamenti che si terranno il 21-28 gennaio e l’11 febbraio con apertura biglietteria alle 14 e ingresso 7 euro.