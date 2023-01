Ultras violenti ‘bastonati’ dal questore

Otto anni di allontanamento dallo stadio con prescrizione dell’obbligo di firma. E’ il provvedimento daspo più pesante disposto dalla questura di Forlì-Cesena a carico di uno degli otto tifosi che domenica 8 gennaio hanno preso parte agli scontri prima del derby Cesena-Rimini. Per gli altri provvedimenti daspo da 1 a 5 anni. Una rissa violenta a Ponte Pietra prima del match vinto dal Cesena 3-0. A carico dei tre supporter bianconeri fermati sono stati irrogati daspo per 2 anni in un caso, per un anno negli altri due. Gli ultras riminesi dovranno stare lontani dagli spalti anche di più. Due di loro hanno ricevuto il daspo per 3 anni; gli altri tre supporters biancorossi sono invece destinatari di sanzioni ancora più gravi, perché recidivi, avendo già subito provvedimenti di allontanamento dai luoghi sportivi in passato. Per due tifosi del Rimini è stato inflitto dalla questura il daspo per 5 anni con la prescrizione dell’obbligo di firma. Otto anni di allontanamento dallo stadio e prescrizione dell’obbligo di firma per anni 5 anni per un tifoso a cui era scaduto il daspo lo scorso ottobre. Tutti i provvedimenti prevedono il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di calcio e basket. I provvedimenti di sottoposizione all’obbligo di firma sono stati convalidati dal giudice del tribunale di Forlì. Gli otto tifosi, di età compresa tra i 27 e i 44 anni, sono stati poi denunciati per il reato di rissa aggravata.

Domenica 8 gennaio, poco prima che al Dino Manuzzi iniziasse lo spettacolo, un centinaio (o forse più) ultras hanno dato il peggio di sè, culminato in un episodio di violenza davanti al Bar Capriccio nella via Cesenatico alle 12.15. Lì si erano dati appuntamento, armati delle più cattive intenzioni. Con bastoni di ferro, spranghe bottiglie di vetro si sono affrontati brutalmente sulla via Cesenatico. L’intervento delle forze di polizia a Ponte Pietra ha consentito di disperdere tempestivamente i partecipanti agli scontri, evitando ulteriori conseguenze, e di rinvenire buona parte del materiale utilizzato dai facinorosi. Tanti i tifosi che si sono dati alla fuga nei campi vicini alla vista delle forze dell’ordine. Gli ospedali della zona non hanno registrato feriti con lesioni compatibili con la rissa, ma non è escluso che i tifosi abbiano evitato di andare in ospedale per non incorrere in sanzioni. Ora sono al vaglio della Digos altri filmati, con il fine di accertare ulteriori profili di responsabilità.

Annamaria Senni