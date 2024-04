Umbri al rodaggio in vista dei playoff

Quello che stasera affronterà il Cesena sarà un Perugia senza veri obiettivi di classifica da raggiungere: gli umbri sono infatti quarti, non possono essere raggiunti dal Gubbio ne possono sperare di strappare alla Carrarese il terzo posto.

Insomma per la squadra allenata da Alessandro Formisano (nella foto) quella di questa sera è l’occasione per cercare un risultato che potrebbe fare bene alla fiducia e un test di alto livello in vista dei playoff.

La società umbra proprio per rendere più sicuro l’ambiente e dare serenità prima di tutto a Formisano ha rinnovato il contratto del giovane tecnico fino al 2027.

Alla vigilia della gara Toscano ha detto che quella del Perugia per quantità e qualità è forse la rosa migliore del girone: in effetti Formisano dispone di un gruppo molto nutrito, nel quale non mancano elementi di grande esperienza come il difensore Langella, il centrocampista Bartolomei e l’attaccante, Ricci solo per citarne tre.

In questo quadro però uno di quelli che si sono messi molto in mostra è Alessandro Seghetti, attaccante nato nel 2004 cresciuto nel settore giovanile del grifone capace alla sua prima stagione fra i professionisti di segnare otto reti, sette delle quali decisive ai fini del risultato.

In serie C la difesa a tre va per la maggiore e il Perugia non si discosta dalla tendenza, Formisano a volte opta per il centrocampo a cinque, altre per i quattro in mezzo al campo con due rifinitori dietro alla punta centrale. Andando a guardare i numeri, si nota che il Perugia finora ha segnato 44 reti: il suo, insieme a quello dell’Arezzo, è l’attacco meno prolifico delle prime dieci della classifica. La difesa invece con 33 gol subiti resta dietro solo a quelle del Cesena e della Carrarese.

Questa sera anche a causa dei molti diffidati presenti nella rosa, Formisano potrebbe optare per concedere spazio ad alcuni di quelli che finora hanno giocato meno.

Roberto Daltri