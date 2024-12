Un 24enne in manette. Preso con cocaina e 1.500 euro

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 24enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo hanno controllato e perquisito nel centro di Cesena perchè poco prima era stato notato in atteggiamento sospetto e, alla vista dei militari, lasciava cadere qualcosa poi recuperata. Addosso aveva quasi due grammi di cocaina nonché una bilancina elettronica di precisione, l’oggetto lasciato cadere. Nella successiva perquisizione a casa del giovane, sono stati trovatii altri 75 grammi di hashish, 1.500 euro, ritenuto frutto dello spaccio, e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il 24enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti mentre le sostanze ed il denaro rinvenuti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Su disposizione del sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato posto agli arresti domiciliari e il giorno dopo il Gip del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto.

e.p.