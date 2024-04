Un 25 aprile in bicicletta: il programma della Festa della Liberazione

Cesenatico celebrerà il 25 aprile con un ricco cartellone di eventi, in occasione del 79esimo anniversario della Liberazione dal regime nazifascista. La celebrazione si svolgerà in bicicletta, il mezzo più utilizzato dalle staffette partigiane e dai partigiani dell’epoca. Il 25 aprile la bicicletta verrà così utilizzata per onorare i luoghi della memoria di Cesenatico.

Il primo appuntamento è alle 9 del mattino al cimitero cittadino in via Mazzini, per la deposizione di una corona commemorativa e alle 9.30 è prevista la partenza della pedalata fino a Ponte Ruffio, dove anche qui verrà deposta una corona, per poi tornare a Cesenatico attraverso la Ciclovia del Pisciatello, fino a raggiungere il Parco di Levante, dove si terrà la Festa della Liberazione, un evento organizzato in collaborazione con la Rete Antifascista e Democratica di Cesenatico. La Festa della Liberazione è un appuntamento fisso, con cui si apre la casa colonica del Parco di Levante.

La festa proseguirà anche il giorno dopo, venerdì 26 aprile, alle 20.45, al Museo della Marineria, con "Le mani sulla Costituzione", un appuntamento aperto al pubblico, dove i relatori della serata saranno Marco Valbruzzi, costituzionalista e docente di scienza politica all’Università Federico II di Napoli; Vincenzo Andreucci, ex magistrato e presidente del Comitato cesenate per la Costituzione.

A coordinare questo appuntamento, organizzato dal Comune in collaborazione con la sezione di Cesenatico dell’Anpi e della Cgil di Forlì-Cesena, sarà Mino Savadori.

g.m.