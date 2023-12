Un albero in memoria di Giulia

Il Lions Club Valle del Savio ha organizzato una giornata dedicata alla piantumazione di nuovi alberi, ben ottanta , nel bosco dedicato al Fondatore del Lions, Melvin Jones, che il socio del club avv. Biserna ha messo a disposizione del territorio, affidando ai bambini della scuola primaria di Piavola la piantumazione annuale e la cura di tanti nuovi alberelli. Sono arrivati in cinquanta, accompagnati dalle insegnanti, dai genitori e dai nonni e con zappe e badili hanno scavato e piantato i loro alberelli , ora affidati alla cura del tempo. Torneranno a primavera per godere del miracolo della loro fioritura. All’interno della mattinata è stato piantato un albero, in cima alla collina sotto cui digrada il bosco, in memoria della giovane vittima di violenza Giulia Cecchettin, su cui i bambini hanno lasciato scritto un saluto: ’Ciao, Giulia!’.