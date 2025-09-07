Un altro guasto all’acquedotto. Sarà dura arrivare al 2026

Tre settimane fa Hera ha annunciato che un tratto di circa 800 metri della condotta dell’acqua di via Poggiolo a Rontagnano di Sogliano al Rubicone verrà sostituita all’inizio del 2026 a seguito delle numerose rotture che si sono verificate negli ultimi anni, con perdite d’acqua e disagi per chi abita nella zona che vede uscire dai rubinetti acqua non propriamente cristallina e quindi è costretto ad acquistare acqua minerale.

L’ultima rottura, avvenuta a pochi metri di distanza dalla riparazione effettuata un paio di settimane prima, è di pochissimi giorni fa, e come si vede nella foto è già stata riparata. Si tratta della quarta dal maggio scorso, quando la strada è stata asfaltata in vista del passaggio dei ciclisti partecipanti alla granfondo Nove Colli. All’inizio sembrava che ci fosse una tregua, poi le rotture hanno ripreso a verificarsi con frequente intensità.

"Siamo all’inizio di settembre – ci ha detto un residente della zona – e chissà quante altre rotture ci saranno prima che Hera dia seguito all’annuncio di sostituzione del tubo deteriorato. Possibile che un colosso del genere abbia dei problemi a sistemare sollecitamente una situazione che comporta pochi giorni di lavoro?".