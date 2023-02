Il signor Davide Fabbri ha ripreso a lanciare accuse diffamatorie nei confronti di Conad e del suo amministratore delegato, Luca Panzavolta. Tra il 2014 e il 2016, l’interessato espresse gli stessi concetti, offensivi e privi di fondamento, in più occasioni e con grande eco mediatica. Non avendo altra via per fare valere le nostre ragioni, ci vedemmo costretti a promuovere nei suoi confronti un giudizio civile con richiesta di risarcimento danni. La migliore risposta alle illazioni diffamatorie del soggetto in questione sono le parole che egli stesso pronunciò l’11 novembre 2020, di fronte al Tribunale di Forlì. "Il sottoscritto ... si scusa formalmente e pubblicamente nei confronti di Cia Commercianti Indipendenti Associati (Conad) e del suo AD Luca Panzavolta per tutti gli addebiti e le parole adoperate negli articoli che si allegano... si conferma di essersi espresso in momenti di rabbia e che le circostanze imputate negli articoli e poste in oggetto a Cia Commercianti Indipendenti Associati (Conad) e a Luca Panzavolta non costituiscano illecito alcuno". Sono passati non più di due anni, ed egli ha dimenticato le sue stesse frasi. Ci sarebbero tutti i presupposti per tornare ad agire in sede giudiziaria, ma per ora abbiamo deciso di lasciare perdere, avendo ben più importanti questioni da seguire. Preferiamo pensare che questo signore, ancora una volta, si sia "espresso in un momento di rabbia".