"Un angelo ha salvato mio figlio" Il grido d’amore di Fabiana

di Annamaria Senni

"E’ successo tutto in un attimo. L’acqua saliva in fretta e, in un istante, si è riempita la casa". Gli occhi di Fabiana, mentre racconta, brillano di quella luce che solo l’amore di una madre per il proprio figlio può provare. Fabiana Manzoni, 35enne, è ospite da martedì, con il figlio e il marito, dai Frati Cappuccini di Cesena, dopo che l’alluvione le ha distrutto il suo ‘nido’, come lo chiama lei. Racconta i drammatici momenti vissuti mentre cercava di portare in salvo il suo bambino di tre anni. Le immagini del salvataggio sono diventati un video virale in rete e nelle tv. Quasi l’emblema del dramma dell’alluvione a Cesena.

Cosa è successo martedì pomeriggio quando l’acqua del Savio è arrivata fino alla vostra casa, in via Ex Tiro a Segno?

"L’acqua ha riempito la casa in un attimo al piano al piano terra. Di fuori la strada era un fiume".

Dove ha trovato la forza di reagire?

"Non lo so, la chiamo ‘forza di mamma’. Mi sono messa addosso la giacca da lavoro giallo fosforescente, e ho messo a mio figlio una maglia arancione. Ho pensato che sarebbe stato più facile vederci. In ogni caso, sarebbero riusciti a trovarci in fretta".

Per un attimo ha pensato di non farcela?

"Sì ci ho pensato, purtroppo. L’acqua in casa saliva e la porta era bloccata. Mio marito Roberto è riuscito, non so come, ad aprirla e la porta è stata trascinata via. Noi eravamo risucchiati da quel vortice d’acqua e ci siamo resi conto che non potevamo neanche più camminare, ma solo nuotare. Mio figlio era aggrappato a me, ma ho sentito che non ce la facevo. Soffro d’asma e non riuscivo più ad andare avanti".

A quel punto cosa ha fatto?

"Ho capito che l’unico modo per salvare mio figlio era chiedere aiuto. Mio marito era troppo lontano e non riusciva a venire da noi. Ho iniziato a gridare aiuto a squarciagola per cercare una mano che portasse in salvo Valentino. All’improvviso ho visto un ragazzo che stava venendo verso di noi. E’ stato lui che mi ha dato la forza di reagire". Gli ha affidato suo figlio?

"Sì ho capito che di lui potevo fidarmi e che lo avrebbe salvato".

Cosa diceva al suo bambino? "Ho fatto in modo che sembrasse tutto un gioco dall’inizio. Gli ho detto ‘sali fino a quanto è possibile, aggrappati a chiunque e tirati fuori dall’acqua’".

Da quando abitate in quella casa?

"L’abbiamo comprata ad ottobre. Ci siamo trasferiti da Napoli due anni fa per lavoro e stavamo preparando il nostro nido. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere". Ha rivisto il ragazzo che ha portato in salvo suo figlio?

"Non ancora, ma sono riuscita a rintracciarlo (è un vicino di casa, il cuoco serbo Dorde Panic, ndr). Non vedo l’ora di ringraziare quell’angelo per quello che ha fatto".