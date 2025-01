Un anno con gli animali dell’Oasi Desirée

Nelle campagne di Cesenatico prosegue il miracolo dell’esistenza di un piccolo paradiso degli animali, dove le bestiole vengono accudite con amore da un gruppo di persone davvero uniche. È l’Oasi Desirée, il centro fondato da Desirée Fattori e la sua famiglia, con le quali collaborano Milvano Freschi, marito di Desirée, Luana Menghi e Francesco Casu. In questa oasi ricavata a Cannucceto, oltre a cani e gatti, ci sono parecchi esemplari di oche, anatre, galline, faraone, pavoni, vari uccelli, conigli, asini, pecore, cavalli pony e maialini mini pig. La maggioranza di questo piccolo zoo è formata da animali da macello o allevati per scopi commerciali, che provengono da aziende dove i proprietari li ritenevano un peso dal punto di vista aziendale. Ebbene il riscatto di queste bestiole che soltanto a guardarle negli occhi ci si commuove, è la realizzazione di un calendario dove loro sono protagoniste e viene distribuito in questi giorni di festa.

C’è Matilde, una splendida pecora di 6 anni, giunta quando aveva appena 10 ore di vita perchè sua madre era entrata in setticemia e non poteva accudirla. Matilde è stata allattata ogni ora e mezza col biberon e tenuta sempre al caldo; oggi gode di ottima salute, anche se lei non si sente una pecora, è abituata a stare in compagnia con i cani e passeggia con donne e uomini". Frida è invece un’asina di 5 anni e mezzo, proveniente da un allevamento dove riforniscono alcuni macelli di carne d’asina; quando era gravida si è ferita ad una zampa, è rimasta a lungo senza uscire dalla stalla e aveva ferite e piaghe da decubito. Dopo essere stata curata si è ripresa bene, tuttavia quando cade non si rialza da sola e necessita di cure veterinarie. Poi ci sono le capre Masha che è la mamma, con i figli Burt e Lisa.

Nel calendario ci sono anche delle oche salvate, come Ercolino e Holly, il maiale di razza Mini pig di 4 anni che si chiama Poldo, arrivato da piccolino perchè era zoppo e che vive assieme al fratello Idris. Fra gli equini il centro ospita i pony Ester di 38 anni con la figlia Chica e l’asina Frida con la figlia Deva. L’ultimo arrivato è Orby, un cucciolo di cane pastore Australiano che era stato abbandonato in un cassonetto dei rifiuti a Ravenna, dove sono in corso le indagini per identificare il colpevole. Desirée Fattori e Luana Menghi in questi giorni sono impegnate per raccogliere i fondi, necessari a garantire il sostentamento dell’Oasi: "Abbiamo realizzato questo calendario per dare un sorriso in queste feste, facendo conoscere gli ospiti del centro. Con il ricavato acquisteremo il cibo e garantiremo il veterinario. Per avere informazioni siamo contattabili al 335 5475144 o inviando una mail a desy.fattori@gmail.com".

Giacomo Mascellani