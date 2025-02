Un anno di abbonamento al podio. Cuore e determinazione pagano

L’associazione sportiva dilettantistica ‘Nuotando’ di Ronta conta anche, per il quarto anno, su un gruppo che partecipa ai campionati di nuoto sincronizzato. A guidare le atlete è Linda Amati: "Stiamo raggiungendo risultati importanti con crescente continuità - commenta – tanto che a partire da questa stagione abbiamo deciso di aggiungere al circuito Uisp quello legato alla Fin, la Federazione Italiana Nuoto, alzando dunque l’asticella delle sfide e arrivando a gareggiare in contesti più competitivi. Il nostro percorso indica che la strada è quella giusta: nella stagione ormai alle spalle ci siamo in effetti contraddistinte per essere andate praticamente sempre a podio nelle gare Uisp e confermandoci su ottimi livelli anche in occasione della manciata di competizioni Fin alle quali abbiamo aderito. Giusto provare a rilanciare, dunque. A fine stagione arriverà il momento dei bilanci, ma già da ora le sensazioni sono molto positive. Stiamo continuando a crescere".

Il fascino di uno sport che spesso il grande pubblico scopre durante gli eventi internazionali trasmessi in mondo visione, comprende a 360 gradi anche la determinazione portata in acqua da chi lo pratica. "Il nostro gruppo – riprende Amati – conta 22 atlete che sono per la maggior parte cesenati, pur con qualche ragazza che arriva da zone limitrofe come Savignano, Rimini o Bellaria. Sono tutte accomunate dall’entusiasmo di praticare uno sport che una volta scoperto ti entra nel sangue. E’ chiaro però che non è sempre facile. Il mio compito è quello di saper utilizzare l’approccio migliore per arrivare a toccare i tasti giusti e spingere le ragazze che magari sono in difficoltà davanti a un nuovo esercizio, a trovare lo stimolo e lo ‘scatto’ per superare l’ostacolo".

Si parte dalla curiosità. Lo scenario è quello di un istruttore a bordo vasca che osserva chi gli sta davanti. "In acqua ci si diverte subito, ci si immerge, si gioca. Così da parte nostra arrivano le prime indicazioni sul cosa fare, che sono quelle base, dopo di che si aggiunge il passo successivo, provando a proporre una sfida un po’ più complicata, ma anche stimolante, potenzialmente ancora più divertente. C’è chi passa oltre e chi invece la raccoglie, con gli occhi che si illuminano. E’ la scintilla ed è già tantissimo. Ne parliamo con le famiglie, ci confrontiamo. Magari a quel punto una mamma o un papà mettono mano al telefono, cercano il video di un’esibizione e lo mostrano alla figlia. Come si fa a non restare estasiati? E’ così che si comincia col nuoto sincronizzato. E’ così che questo mondo ti conquista".

