Un anno di ’Cucine popolari’ con le poesie di Mariangela Gualtieri

Il 14 febbraio 2022 le Cucine Popolari di Cesena fecero una preapertura in attesa di entrare in funzione il primo marzo. Fu l’occasione per festeggiare San Valentino e istituire un atto d’amore con la città.

Ieri pomeriggio quel patto è stato rinnovato grazie alla disponibilità di Mariangela Gualtieri, poetessa e scrittrice, che si è recata nella sede di via Machiavelli dove ha declamato delle poesie (nella foto). Lo ha fatto di fronte a una sala gremitissima che si è emozionata ascoltando l’artista cesenate. A fare gli onori di casa sono stati Elena Baredi ed Enzo Cappelletti (presenti anche gli assessori Carmelina Labruzzo e Carlo Verona) che hanno rinnovato a nome di tutti i volontari coinvolti nel progetto l’impegno nei confronti della fascia più debole dalla popolazione, che all’ingresso dei locali delle Cucine Popolari continuerà a trovare le porte aperte.