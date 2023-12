"Un anno di intenso lavoro con 327 delibere e 57 sedute"

Ieri la Giunta comunale di Cesenatico si è riunita per l’ultima seduta del 2023, dopo che il 19 dicembre scorso si è svolto anche l’ultimo consiglio comunale con l’approvazione del bilancio triennale di previsione 2024-2026. Per il sindaco Matteo Gozzoli e la Giunta è stata anche l’occasione per tracciare il bilancio dell’anno, il settimo a guida Gozzoli. Nel 2023 complessivamente si sono svolte 57sedute della Giunta, una media di oltre una a settimana, guidate dal sindaco Matteo Gozzoli, affiancato dal vicesindaco Lorena Fantozzi e dagli assessori Jacopo Agostini, Mauro Gasperini, Gaia Morara ed Emanuela Pedulli. Le delibere approvate sono state 327, il 16 per cento in più rispetto alle 282 dello scorso anno. I consigli comunali svolti sono stati 10, due in meno dello scorso anno, a cui hanno preso parte la Giunta ed i gruppi consiliari, per un totale di 76 delibere di consiglio comunale, quattro in più dell’anno precedente. Il sindaco Matteo Gozzoli commenta così l’attività svolta dalla sua squadra di governo, formata da esponenti di Pd, Cesenatico Civica e Pri: "Per noi il 2023 è stato un anno di lavoro molto intenso, con la Giunta sempre impegnata. Colgo l’occasione, anche a nome della Giunta, per fare a tutti i cittadini un augurio per un ottimo 2024". Fra i progetti portati a termine nel corso del 2023 ci sono la radicale ristrutturazione della scuola elementare di Sala, la Ciclovia del Pisciatello che collega Cesenatico a Cesena attraverso le campagne ed il Ciclodromo a Villamarina intitolato a Marco Pantani. Nel 2024 saranno realizzati altri lavori per mettere in sicurezza le scuole, a partire dalla elementare di via Saffi e dalla media Arfelli.

Nella foto: gli amministratori di Cesenatico e il sindaco Matteo Gozzoli.

g.m.