Un anno per immagini. Il libro fotografico 2023 venerdì in regalo con il Carlino Cesena

Il prossimo venerdì 26 gennaio il Resto del Carlino farà un grande regalo ai suoi lettori. In edicola, insieme all’edizione cesenate del quotidiano, troverete in abbinamento gratuito il libro fotografico sui principali avvenimenti del 2023 nel comprensorio cesenate, realizzato dal nostro fotoreporter Luca Ravaglia.

Prenotate il volume presso il vostro edicolante. E’ del tutto gratuito.

Anticipiamo qui di seguito la prefazione al libro di Luca Ravaglia.

–––––––

Una scena drammatica ha monopolizzato gli occhi e i cuori di tutti gli italiani nei giorni terribili dell’alluvione di maggio: il salvataggio in extremis di un bambino, strappato dalle acque del Savio esondato a Cesena, affidato dalla giovane madre a un vicino di casa, un giovane immigrato coraggiosamente lanciatosi in acqua.

La potenza dell’immagine. Più delle parole, resteranno impresse nel nostro ricordo le foto del 2023. Spaccati di un’esperienza dolorosa che non ha abbattuto i romagnoli, ma al contrario ha generato stimoli di resistenza e reazione. Gli scatti di Luca Ravaglia inanellati nelle pagine del libro ricostruiscono il film della memoria di un evento che ha segnato indelebilmente l’anno appena trascorso. Uno strascico di dolore, di vittime e danni. Vite perse e vite sconvolte dalla perdita delle basi dell’esistenza. Rivedere insieme quei momenti serve anche a non dimenticare che le ferite sono sempre aperte e vanno sanate nel modo più veloce ed efficiente possibile. Anche le foto dei ‘burdel de paciug’, dei giovani volontari infangati e sorridenti, altrettanto presenti nell’iconografia dell’alluvione, servono a ricordare la forza dell’impegno collettivo. Il senso di una comunità che non lascia indietro nessuno. Un filo rosso che attraversa tanti altri momenti cristallizzati dall’obiettivo di Ravaglia negli ultimi dodici mesi.

Un periodo durissimo, denso di altre prove e momenti delicati, ma che ci lascia ancora una volta con la consapevolezza che i romagnoli hanno l’energia e la volontà per superare tutto.