Un arresto e due denunce

Un albanese arrestato e due giovani denunciati. E’ il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri di Cesenatico, con l’impiego dei militari del Nucleo Radiomobile e delle stazioni di Savignano sul Rubicone e Roncofreddo, per prevenire e reprimere reati in genere. Un cittadino albanese è stato arrestato in esecuzione all’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. L’uomo, a suo tempo condannato a oltre nove anni di reclusione per un cumulo di pene per tentato omicidio, traffico di sostanze stupefacenti, lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in provincia di Ferrara fino al 2017, è stato rintracciato presso la struttura dove era stato ammesso a fruire di pena alternativa ma dove si era reso responsabile di una serie di violazioni, accertate dai carabinieri e, al termine delle formalità di rito, è stato condotto in carcere a Forlì, dove sconterà il residuo di pena. I due giovani invece sono stati denunciati per concorso in ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale poiché, nel corso di controllo stradale, sono stati intercettati a bordo di un’autovettura che era stata rubata a Rimini nel febbraio scorso, l’hanno abbandonata tentando una fuga a piedi. Mentre il passeggero è stato immediatamente bloccato e identificato dai carabinieri, il conducente è stato successivamente individuato e insieme al complice denunciati per i reati indicati. L’autovettura è stata restituita al proprietario.

e. p.