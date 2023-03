Un atleta a 6 stelle "Da New York a Tokyo, la mia maratona intorno al mondo"

di Luca Ravaglia Una medaglia che ne vale sei. Sei imprese compiute in giro per il mondo portate a termine correndo altrettante maratone ognuna delle quali vale una carriera. Nella notte italiana tra sabato e domenica il cesenate Alessandro Marani a Tokyo ha concluso l’ultima delle grandi gare del circuito Abbott, un traguardo che in Italia hanno tagliato soltanto circa 500 atleti. Marani, da dove è partito? "Da Cesena. Nel 2011 partecipai alla Maratona Alzheimer, la mia prima competizione sui 42 chilometri. Sono sempre stato appassionato di sport, ma questo mondo mi ha davvero conquistato, così ho messo da parte le racchette da tennis e beach tennis e mi ci sono buttato con grande determinazione". Qual è il valore aggiunto? "In gara si è in tanti, ma la vera sfida è contro se stessi. C’è un obiettivo da raggiungere e serve mettere tutto quello che si ha per raggiungerlo, fisicamente e mentalmente. E’ una sensazione appagante e stimolante, soprattutto per chi come me non si accontenta mai". Tenersi allenati nel tempo su distanze così lunghe non è semplice. "Servono costanza e organizzazione. Ho sempre fatto di tutto per fare in modo che nella mia vita ci fossero gli spazi e i...