Un autunno di lavori per Gatteo Mare

Inizieranno a Gatteo Mare diversi lavori per la separazione delle reti fognarie, la riqualificazione dei giardini Don Guanella e del sollevamento del sottopasso di via Trieste. Si tratta di interventi significativi per la riqualificazione urbana e infrastrutturale, che comporteranno anche importanti modifiche temporanee alla viabilità. Il primo intervento sarà il lotto iniziale del progetto di separazione delle reti fognarie, realizzato da Hera, con avvio fissato per martedì. Si tratta del primo di un progetto di cinque lotti di lavori, l’investimento totale ammonta a 6 milioni di euro e sarà realizzato nei prossimi cinque anni, da ottobre a maggio ogni anno. Mercoledì prenderanno il via i lavori di riqualificazione dei giardini Don Guanella. Il 20 novembre i lavori all’impianto di sollevamento del sottopasso di via Trieste per cercare di sistemare la brutta vicenda che riguarda il fatto che ogni volta che c’è un grosso acquazzone si allaga e il traffico viene naturalmente bloccato e il sottopasso chiuso. Da anni la popolazione residente e i turisti chiedono che venga trovata una soluzione perchè quando piove a dirotto i disagi siano ridotti al minimo.

Per illustrare i dettagli degli interventi previsti e le ripercussioni sulla viabilità, domani sera alle 21, presso il palazzo del Turismo di Gatteo Mare, in piazza della Libertà, si terrà un’assemblea pubblica organizzata dall’amministrazione comunale. Il giorno successivo Hera inizierà i lavori di separazione delle reti di fognatura a Gatteo Mare. L’obiettivo fondamentale dell’intervento è migliorare l’intero sistema fognario locale per garantire due risultati principali: l’ottimizzazione del trattamento delle acque nere inviate a depurazione e il miglioramento della qualità delle acque recapitate al fiume Rubicone durante i periodi di pioggia intensa. Hera assicura che farà il possibile per recare meno disagi possibili alla cittadinanza ricordando che in caso di urgenza segnalazione guasti, rotture, emergenze varie è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione. Mercoledì inizierà anche il grande intervento riguardanti i giardini Don Guanella che ha già scatenato polemiche a Gatteo Mare. Una vicenda finita pure in consiglio comunale portata dalla minoranza della lista di centrosinistra "Gatteo Cambia" perchè il grosso intervento porterà alla soppressione di 80 stalli auto. Domani sera il sindaco Roberto Pari avrà il compito di spiegare a cittadini, bagnini e albergatori tutto il lavoro che verrà fatto, se e dove verrà creato un nuovo parcheggio.