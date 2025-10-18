Un autunno tra castagne, funghi e colori

Domenica, organizzata dalle rispettive Pro Loco in collaborazione con altri enti e associazioni, altra giornata di festa e sagre in alta Valle del Savio, dove ancora una volta i borghi dell’Appennino cesenate prenderanno in castagna tanti escursionisti e gitanti fuori porta che saliranno sulle nostre colline e montagne, che oltre ai vari prodotti del bosco e sottobosco, cominciano altresì a regalare spettacoli naturali di grande suggestione, offerti da boschi e foreste avvolte e avvinte dal fall foliage autunnale in technicolor.

Per ricordare alcune feste, cominciando da Alfero di Verghereto, domenica è in calendario il secondo e ultimo appuntamento 2025 della pluridecennale Sagra della Castagna. Il programma prevede, alle 12, il pranzo allo stand gastronomico Pro Loco (prenotazione allo 0543910106), oltre al mercatino, stand gastronomici con caldarroste fumanti, dolci tipici alla farina di castagne, schiaccine fritte, spettacolo musicale, giocolieri, truccabimbi e artisti di strada che animeranno le vie principali del paese e la piazzetta Sant’Antonio.

A Selvapiana di Bagno altra festa per il tradizionale ’Ottobre a Selvapiana’, che ha preso il via subito dopo la seconda guerra mondiale. Dopo la Festa della castagna di domenica scorsa, domenica prossima è in calendario la Festa dei funghi e dei tartufi, altri due pregiati ’regali’ del bosco e sottobosco d’Alto Savio e pertanto anche di Selvapiana e dintorni che sono avvolti da grandi e plurisecolari castagneti. Alle 12 pranzo con specialità tipiche locali presso la sede della Pro Loco. Poi, alle 14.30, intrattenimento musicale e animazione, dj set Daniele.

Nella vicina Acquapartita domenica avrà luogo ’Anelli di Aria-Castagnata’.

Scendendo a Bagno, domenica festa dedicata alla regina dei boschi d’Alto Savio, con la Sagra delle castagne. Stand gastronomico della Pro Loco nella piazza-salotto Ricasoli, che oltre alle gustose caldarroste, preparerà anche i tortelli sulla lastra e fritti, piadina, schiaccina fritta, bevande. Il pomeriggio intrattenimento con musica dal vivo, mercatino ambulante per le vie del paese termale, animazione, giochi di una volta realizzati in legno, giochi gonfiabili.

In territorio di Sàrsina, sempre domenica 19 ottobre è in calendario la Sagra del Marrone di Pieve di Rivoschio, organizzata dall’Associazione Marrone Dolce di Pieve di Rivoschio e Pro Loco, col patrocinio del Comune plautino. Il programma della giornata prevede, alle 12, l’apertura degli stand gastronomici con cucina tipica romagnola. Poi, il pomeriggio dalle 14, ci sarà l’inizio dello spettacolo musicale col complesso Margo80. Alle 15.30 celebrazione della santa messa.

Gilberto Mosconi