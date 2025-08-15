Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Feste e sagre
'Un Bagno di Buskers' con artisti, giocolieri e musicisti per le vie
15 ago 2025
GILBERTO MOSCONI
Cronaca
'Un Bagno di Buskers' con artisti, giocolieri e musicisti per le vie

Domani e domenica, full immersion tra giochi e giocolieri di strada a Bagno di Romagna. Nel suggestivo borgo termale torna,...

Gli artisti di strada a Bagno di Romagna coloreranno le vie del centro con arte, musica ed eventi divertenti (foto di archivio)

Per approfondire:

Domani e domenica, full immersion tra giochi e giocolieri di strada a Bagno di Romagna. Nel suggestivo borgo termale torna, infatti, ‘Un Bagno di Buskers’, coinvolgente evento dedicato agli artisti di strada. In particolare, l’appuntamento prenderà il via, in entrambi i giorni, il pomeriggio dalle ore 18, quando musicisti e giocolieri si esibiranno nella piazza-salotto Bettino Ricasoli e per le vie del centro storico del paese d’Alto Savio.

Giocolieri, acrobati, clown e artisti del fuoco, buskers di fama internazionale, trasformeranno gli angoli più affascinanti di Bagno in un palcoscenico di pura meraviglia. Le location per gli spettacoli sono infatti distribuite in tutto il borgo. Nel ricco parterre di artisti, gli spettatori troveranno la Compagnie Bètes de Rue, Skizzo & JF, Claudio Mutazzi, Duo Padella, Compagnie Supercho, Joulot Cousins, William Burattini, Tomate, Bandakadabra, Kilowatt Electric Company, Brunitus, Circo El Grito, per la direzione artistica di Flavio Quadrini.

La partecipazione agli eventi è gratuita. Dalle ore 18, al Punto Ristoro di Piazza Ricasoli, saranno attivi gli stand gastronomici della Pro Loco di Bagno, con specialità del territorio. Per l’occasione, la Dmc-Destination Management Company dei Percorsi del Savio rende disponibile un’offerta vantaggiosa per il soggiorno di una notte in una storica dimora affacciata sul pittoresco salotto di Bagno....

Per informazioni: 0547/356327 - 0543/911046. L’evento è organizzato della Pro Loco, patrocinato dal Comune di Bagno e supportato dal Consorzio Tre Terme, col contributo dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio.

