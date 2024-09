Un bando per contributi all’acquisto di paratie e valvole clapet

Gli alluvionati della zona di San Rocco, in particolare quelli di via Ex Tiro a segno, stanno formando un gruppo d’acquisto per dotare le rispettive abitazioni di paratie che proteggano le porte esterne e valvole clapet che impediscano il riflusso delle acque delle fogne o del fiume in caso di collegamento diretto. A lanciare l’idea, raccogliendo le sollecitazioni di numerosi cittadini che nei giorni scorsi si sono ritrovati a vivere l’ansia di avere la casa invasa dall’acqua come un anno fa, è stato Vincenzo Mastropasqua del Comitato Alluvionati e Franati di Cesena. Nel tardo pomeriggio di lunedì ha lanciato sul gruppo di Whatsapp del Comitato un sondaggio che nella giornata di ieri aveva già raccolto oltre 120 adesioni per le paratie e una settantina per le valvole clapet.

Il Comitato punta ad avere contributi da Comune e Regione che hanno ancora a disposizione fondi derivati dalle donazioni relative all’alluvione del maggio 2023. In un prossimo futuro la Regione Emilia-Romagna dovrebbe emanare un bando offrendo contributi sia a coloro che hanno già installato paratie e valvole clapet, sia a coloro che hanno intenzione di installarle per evitare di avere patemi d’animo ogni volta che piove con una certa insistenza come è accaduto nei giorni scorsi. Il Comune di Cesena potrebbe intervenire in seconda battuta in caso di esaurimento dei fondi regionali.

Le paratie antiallagamento si possono acquistare agevolmente sul web, costano da qualche decina a poche centinaia di euro a seconda delle dimensioni, e possono essere installate senza grandi difficoltà. Analogo il discorso per le valvole clapet per quel che riguarda l’acquisto, ma per il montaggio spesso occorrono piccole opere in muratura che non sono alla portata di tutti.