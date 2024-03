Un Bar Cheers tutto nuovo. In gestione a tre giovani

Venerdì pomeriggio , dopo poco meno tre mesi di chiusura, è stato riaperto, con la titolarità di una nuova gestione, lo storico Bar Cheers di Via Cesare Battisti a San Piero in Bagno, locale pubblico molto conosciuto e apprezzato, situato proprio davanti alla sede municipale a S.Piero. I precedenti gestori avevano cessato l’attività ai primi di gennaio scorso, per godere della meritata pensione, dopo alcuni decenni di attività in quel noto locale sampierano, che ha rappresentato non soltanto un bar in senso stretto, ma anche punto di riferimento sociale, di ritrovo per giovani e meno giovani, per residenti, turisti, escursionisti.

Lo comunica il vicesindaco del Comune di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, candidato sindaco alle elezioni amministrative del giugno 2024 per la lista civica Visione Comune. "Con grande piacere, abbiamo tagliato il nastro per la riapertura del rinnovato Bar Cheers – afferma Spighi –. Un’idea brillante portata alla realtà da tre intraprendenti giovani del nostro territorio. Questo non è soltanto un ritrovato luogo dove gustare caffè e delizie locali, ma rappresenta anche un simbolo di speranza e di fiducia nel futuro".

"Vorremmo esprimere l’apprezzamento e il riconoscimento dell’amministrazione comunale ad Alessandro, Gianluca, Simone e al loro staff – aggiunge – che con coraggio hanno deciso di impegnarsi in questa avventura, dando così seguito ad un bar identitario del nostro territorio comunale. Un sincero in bocca al lupo, e un augurio di buon lavoro da parte di tutti noi".

Gilberto Mosconi