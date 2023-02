Un bianco risveglio per la riviera Blackout per il crollo di un ramo

Per il secondo giorno consecutivo la riviera si è svegliata imbiancata, ma a differenza della giornata di mercoledì, quella di ieri è stata una nevicata più intensa, caduta copiosamente durante la notte e finendo per coprire anche le spiagge e i lungomare. I bambini davanti ai cancelli delle scuole si sono presi a palle di neve, mentre in città è scattato il piano antineve, con i mezzi spazzaneve di Cesenatico Servizi e i trattori con le lame degli agricoltori terzisti, che si sono precipitati nei cavalcavia, nelle rotatorie, davanti agli edifici scolastici, nell’area dell’ospedale, lungo le strade che portano agli uffici del Palazzo municipale sul porto, all’anagrafe e in viale Roma davanti al Palazzo del turismo "Primo Grassi". Per la prima volta quest’anno sono stati attivati anche i mezzi spargisale.

La neve ha causato la caduta del ramo di un albero di proprietà privata, evidentemente già debole, sulla linea elettrica in via Vetreto in prossimità dell’intersezione con via Del Mare. La Polizia locale è intervenuta disponendo la chiusura temporaneamente della strada e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno impiegato le motoseghe per tagliare i rami ed il tronco. Sono intervenuti i tecnici di Enel per ripristinare i collegamenti e prima di mezzogiorno la strada è stata riaperta al traffico. Non ci sono state particolari criticità e la situazione è tornata presto sotto controllo, quando la temperatura ha superato lo zero e la neve ha iniziato a sciogliersi un pò ovunque, con le strade principali tutte libere e in sicurezza. I disagi sono stati dunque contenuti e non si sono avvertite particolari preoccupazioni, anche perchè le condizioni meteo sono in netto miglioramento e già ieri pomeriggio c’era il sole. Nelle spiagge, ai Giardini al Mare e in viale Carducci, così come sul lungomare a Ponente, molte persone hanno approfittato per scattare foto, passeggiare e correre nel paesaggio innevato. La neve ha coperto anche le spiagge e i lungomare di Gatteo a Mare e San Mauro Mare, dove anche in questi territori non ci sono stati particolari disagi.

