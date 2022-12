Un bilancio con 5 milioni di investimenti

di Ermanno Pasolini

E’ un bilancio con investimenti da oltre 5milioni di euro quello di previsione 2023 approvato dal consiglio comunale di San Mauro Pascoli, mentre si attesta a circa 20milioni la dotazione di risorse per gli investimenti del prossimo triennio. Il Comune di San Mauro Pascoli è riuscito a presentare e approvare con puntualità lo strumento che permetterà di progettare fin da subito la città del futuro, con una dotazione di investimenti importante a sostegno dei nuovi progetti, e la qualità dei servizi da realizzare grazie alle risorse intercettate del Pnrr. Commenta la sindaca Luciana Garbuglia: "Approviamo un bilancio che ci consente di guardare al futuro, che ci consente di essere operativi già dal 2 gennaio 2023, di utilizzare le risorse stanziate nella maniera più efficace possibile, nonostante le difficoltà dovute all’aumento dei costi dell’energia che grava pesantemente anche sulle casse comunali. Manterremo invariata la tassazione e aumentiamo le risorse nel sociale, servizi educativi, senza tagliare risorse al turismo e cultura. Un bilancio che recepisce gli stanziamenti da Stato e Regione per un ammontare pari a 8milioni di euro, grazie ai finanziamenti derivanti dai bandi a cui abbiamo aderito e vinto". L’assessore al bilancio Stefania Presti è poi entrata nel dettaglio delle delibere propedeutiche all’adozione del bilancio e della delibera sul bilancio di previsione 2023-2025, approvate a maggioranza: "Approviamo un bilancio che si fonda anzitutto su un’imposizione fiscale che rimane invariata, con la conferma di tutte le aliquote di tasse e tributi e per i servizi a domanda individuale, ma si fonda anche sulla tenuta della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Riusciamo a far fronte a queste sfide grazie anche alle risorse che arriveranno nelle casse comunali da fonte regionale e statale e da finanziamenti Pnrr. Questo consente di investire senza abbandonare nessuno. Senza tagli, ma aggiungendo risorse verso coloro che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi attuale. Abbiamo inoltre un piano delle opere ricchissimo. Anche il prossimo anno saremo in grado di fare quasi 5 milioni di euro di investimenti".

Nel 2023 inizieranno i lavori di realizzazione del nuovo polo per l’infanzia, del miglioramento sismico degli edifici scolastici Montessori e La Rondine; la realizzazione di una nuova tribuna allo Stadio Macrelli; la sistemazione del giardino storico del Compendio Domus Pascoli, la costruzione del nuovo palazzetto dello sport di San Mauro; la rigenerazione dell’ex Calzaturificio Scardavi che avrà finalità di spazio sociale e la messa in sicurezza della via Rimini.