Un bosco di mille alberi a Sogliano

Il Consorzio per le Risorse Energetiche e l’Eco, Energia Corrente daranno vita a un bosco di 1000 alberi di Paulownia, pianta a rapido accrescimento capace di immagazzinare rilevanti quantità di CO2, che sorgerà in un terreno del comune di Sogliano sul Rubicone in località Borgo Ca di Quaiotto. È il primo progetto di piantumazione con questa estensione e questa pianta, nato in Italia su iniziativa di un’azienda privata. L’impegno green del gruppo energetico romagnolo, con sede a Cesena guidato dall’ad Vincenzo Maria de Rosa e dal presidente Giancarlo Ferlini è attivo nel mercato energetico con acquisto e vendita di energia e gas per imprese e famiglie e nella consulenza e fornitura di servizi energetici alle imprese nazionali e verso i circa 150 soci consorziati, di cui fanno parte alcuni tra i più importanti gruppi agroindustriali italiani. La cerimonia di inaugurazione del bosco si svolgerà questa mattina dalle 10 alle 13 a Cà di Quaiotto. La messa a dimora delle 1.000 piante vedrà la partecipazione dei numerosi soci e dei partner aziendali, tra cui celebri brand dell’agroalimentare d’eccellenza che hanno fatto della sostenibilità ambientale un valore aggiunto, prestando sempre più attenzione all’ambiente e all’utilizzo esclusivo di energia rinnovabile nel proprio ciclo produttivo.

e.p.