Un brano per ricordare la strage del 2 agosto

di Giacomo Mascellani

La maestra e cantautrice Tiziana Scimone scrive e canta per le vittime della strage del 2 agosto 1980. L’insegnante del Polo scolastico di Villamarina sarà ospite per cantare il brano ’Tra le labbra del silenzio’ a Villa Torchi a Bologna, dove ogni anno si tiene una cerimonia per la memoria di sei bimbi deceduti nella strage. L’incontro è da sempre una condivisione di persone che continuano a credere e sentire coltivare il senso della memoria e della solidarietà. Il tutto è nato nel 2017, quando la cantautrice ha preso parte alla Trilogia del Cantiere 2 Agosto, grazie all’ideazione dell’attore e regista Matteo Belli e della professoressa Cinzia Venturoli, storica ed esperta di stragismo, il tutto proposto dalla Giunta della Regione Emilia Romagna e dai familiari delle 85 vittime.

Attraverso il Cantiere sono nate alcune narrazioni e dodici percorsi che partono dalla stazione ferroviaria di Bologna e sono sparsi su tutto il capoluogo. Tiziana Scimone è stata la Guida del percorso numero uno situato in stazione, e il suo ruolo era quello di accompagnare i familiari delle vittime, che in occasione di ogni anniversario della tragedia, il 2 agosto, partecipano alla manifestazione in stazione, assieme a tante altre persone che intervengono per ascoltare le tragiche storie delle vittime.

"Dopo dodici ore di racconti e di storie - ha detto la maestra e cantautrice Tiziana Scimone -, di vittime innocenti ritrovatesi in stazione per viaggi di rientri o vacanze, che purtroppo non sono mai terminati o iniziati, mi sono sentita immersa in una situazione forte, densa e mi sono chiesta come potevo contribuire ulteriormente, per non far morire la memoria. Così, rivedendo ulteriormente documentari e rappresentazioni, ho scritto quattordici testi e con il prezioso aiuto di Matteo Belli, ho scelto le frasi giuste per il brano ’Tra le labbra del silenzio’, musicato poi insieme al maestro Lorenzo Bizzarri e arrangiato nella melodia jazz da Cristina Zavalloni e nella melodia di tango dai musicisti Massimo Tagliata e Andrea Dessì".

Tiziana ha continuato a dare il suo contributo nel 2018 e nel 2019, poi le manifestazioni sono state interrotte nel 2020 e nel 2021 per l’emergenza sanitaria causata dal Covid, e sono riprese nel 2022. Quest’anno c’è un nuovo slancio che vede coinvolta la maestra di Cesenatico: "Il 1° agosto a Villa Torchi, in occasione della cerimonia in ricordo dei bambini vittime della strage, apporterò il mio contributo eseguendo il brano ’Tra le labbra del silenzio’, accompagnata dal chitarrista Andrea Dessì, mentre la sera del primo agosto in piazza Maggiore alle 22.30 ci sarà la proiezione del docu-film e racconto ’A destino’ con la regia di Giulia Giapponesi. Il 2 agosto ci sarà invece ’Vite Interrotte’, un momento durante il quale le voci delle vittime saranno diffuse nella sala d’aspetto della stazione di Bologna e nella saletta all’angolo tra via Ugo Bassi e Piazza Nettuno, perché nessuno dimentichi come sarebbe potuto essere il percorso di vita di ottantacinque persone che è stato tragicamente interrotto dalla bomba. In quell’occasione io darò ancora una volta voce a Davide Caprioli. Dal 2017 fino ad oggi sono anche l’unica persona che ha preso parte a tutte le iniziative promosse dal Cantiere". "Noi tutti - conclude la maestra cantautrice -, ci impegnamo al massimo per non dimenticare quanto accaduto e per tenere viva la memoria del 2 agosto 1980".