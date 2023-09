Un ’Cambiomarcia’ per l’ambiente: "La sfida è rivedere le abitudini"

Un’intera giornata - anzi, una settimana - per discutere di mobilità sostenibile e dei benefici che garantisce agli individui, alle comunità e al pianeta. Cesena si appresta a vivere, dal 16 al 22 settembre, la Settimana europea della mobilità sostenibile: quest’anno, la manifestazione vedrà numerosi eventi disseminati in città, a partire da quelli destinati ai più piccini. E, in occasione dell’inaugurazione,oggi all’Ippodromo, dalle 9 alle 13 si parlerà di mobilità sostenibile e di tutti i servizi promossi, in questi anni, dall’amministrazione comunale di Cesena. "Un invito a riflettere su quanto è stato fatto e quanto resta ancora da fare – dichiara l’assessora alla Sostenibilità Francesca Lucchi – poiché il cammino verso un minor impatto ambientale è ancora in divenire. Una sfida tutta da giocare". Dalle piste ciclabili alle colonnine di ricarica per le auto elettriche, dalle linee Piedibus per recarsi a scuola ai bandi per incentivare il ‘bike-to-work’ (gli spostamenti casa-lavoro su due ruote), sono tanti i progetti promossi e sviluppati in questi anni dal Comune, rivendica l’assessora. Che sottolinea, tuttavia, l’urgenza di continuare in questa direzione: "dalle analisi sulla qualità dell’aria che svolgiamo periodicamente – dice – è emerso che la nostra città è responsabile della produzione annuale di 500mila tonnellate di Co2. Oltre un terzo delle emissioni proviene dal settore dei trasporti. È sufficiente questo dato a farci comprendere quanto siamo lontani dagli obiettivi dettati dalla Cop26 e quanto dobbiamo ancora impegnarci per ridurre le emissioni inquinanti".

L’assessora coglie l’occasione, infine, per ricordare la nuova campagna di comunicazione del Comune, denominata ‘Cambiomarcia. Ogni viaggio conta’: già, perché se vogliamo davvero diminuire l’impatto ambientale dobbiamo cominciare dai gesti, apparentemente insignificanti, della quotidianità. "Cambiare mentalità, rivedere le nostre abitudini – chiarisce Lucchi – è una scelta ancora più importante, alla luce del cambiamento climatico già in corso e delle conseguenze che hanno interessato, purtroppo, anche la nostra città e i nostri territori, con l’alluvione della primavera scorsa". All’Ippodromo, questa mattina, l’assessora preannuncerà anche alcuni progetti previsti per il prossimo futuro: "oltre ai cantieri già in corso per l’ampliamento della rete ciclabile, pubblicheremo un nuovo bando per monopattini e bici elettriche in sharing e continueremo la nostra analisi sull’efficientamento del trasporto pubblico, i cui primi risultati sono già visibili col progetto ‘BusSì’, il nuovo servizio a chiamata degli autobus di Start Romagna. E, anche quest’anno, i bambini sono pronti a darci il buon esempio, ripetendo l’esperienza positiva di Piedibus".

Maddalena De Franchis