Un carico di medicinali per l’Ucraina

Ieri mattina è partito da Gambettola un carico di medicinali destinato alla popolazione della Ucraina. Si tratta di farmaci urgenti, di difficile reperimento in Ucraina, che servono per curare bambini e adulti colpiti dalla influenza e dal Covid: sono antinfiammatori, antibiotici e diuretici. La donazione è stata organizzata dal Consorzio Revisioni Cesenate. La farmacia Pascucci di Gambettola, di Teresa Maria Pascucci, da cui sono stati acquistati i farmaci, e la dipendente Patrizia Riccardi, hanno poi contribuito aggiungendo una parte di farmaci. Il carico di medicinali è stato consegnato ieri mattina a Serghey, cittadino ucraino residente a Cesena, che li consegnerà a un gruppo di giovani ucraini in partenza per Cerkasy, cittadina che dista 150 chilometri da Kiew, e da lì saranno distribuiti a Kherson e in altri piccoli paesi dove c’è bisogno.

Nella foto: i rappresentanti del Consorzio Revisioni Cesenate e al centro le farmaciste della Farmacia Pascucci.

Vincenzo D’Altri