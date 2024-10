Un centinaio di clienti identificati. Professionisti, imprenditori e turisti

Nell’operazione ‘Katun’ sono finiti nella rete ben 100 fra uomini e donne che acquistano e consumano abitualmente cocaina. Fra loro ci sono anche alcuni turisti, ma la maggior parte sono professionisti noti, imprenditori e persone che risiedono a Cesenatico e in altre località della riviera romagnola. Per loro non ci sono conseguenze di natura penale, ma soltanto la segnalazione alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, perché hanno dichiarato di aver acquistato la cocaina per esclusivo uso personale. Taluni sono conosciuti per il "vizietto" ma ve ne sono anche di insospettabili. Quando i clienti contattavano la coppia a capo dell’organizzazione per rifornirsi di droga, spesso si trovavano poi di fronte dei pusher che nemmeno conoscevano, in quanto c’era un notevole ricambio di galoppini provenienti dall’Albania (se ne contano almeno una decina). Una curiosità è rappresentata dagli stratagemmi che gli spacciatori utilizzavano per nascondere la cocaina, che in molti casi veniva occultata nel manubrio delle biciclette, togliendo e poi rimettendo le manopole. Erano diversi anche gli stratagemmi per non farsi sorprendere dalle forze dell’ordine con i quantitativi di dosi maneggiate. C’è chi utilizzava degli anfratti in alcuni stabilimenti balneari, chi dei luoghi pubblici o dei garage. A tal riguardo c’è un aneddoto legato ad un episodio in cui uno spacciatore aveva nascosto 20 grammi di cocaina in una moto parcheggiata e non utilizzate in un garage, ma un giorno si è visto il proprietario prendere la moto e andare a fare un giro con la cocaina nascosta a sua insaputa. Fra gli altri stratagemmi impiegati dall’organizzazione c’era l’utilizzo di schede telefoniche non intestate agli spacciatori, bensì a persone originarie del Senegal, del Bangladesh o da altre nazioni.

Giacomo Mascellani