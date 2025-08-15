Un centro studi e un giornale nel nome di Randolfo Pacciardi

L’idea è quella di essere un punto di riferimento per chi "non vuole essere folla, ma popolo". Perché a maggior ragione negli anni in cui la politica sta vivendo una fase di profondo cambiamento rispetto ai canoni del passato, serve restare ancorati agli ideali di chi, della storia politica del nostro Paese, è stato protagonista. E’ lo spirito col quale sta nascendo il Centro Ricerca Randolfo Pacciardi, realtà che a Cesena aprirà i battenti con una sua sede in via Fantaguzzi, tra maggio e giugno del 2026 ma che già ora è attivo e sta gettando le basi per crescere in tutta la Romagna. A presentare il progetto sono stati, ieri mattina al Babbi Caffè, Massimo Merendi, Alessandra Ascari Raccagni e Alessandro Malucelli, che conteranno anche sull’apporto, tra gli altri, di Anja Heller e Renato Traquandi, dirigente della Unione Democratica Nuova Repubblica e ultimo membro vivente del direttivo nazionale di tale movimento politico nato nel 1964, che assumerà il ruolo di coordinatore della sezione cesenate. "Randolfo Pacciardi – hanno commentato i promotori - già capo militare della brigata internazionale Giuseppe Garibaldi nella guerra civile spagnola, eroe di Guadalajara che ispirò Hemingway, vice-presidente del Consiglio guidato da De Gasperi e poi ministro della difesa, è stato l’ultima grande figura erede diretto del pensiero e della azione mazziniana e garibaldina. Personaggio controverso, ma di altissimo spessore politico e morale, sarà oggetto e spunto di ricerca storica su tutti gli anni della sua attività e su tutte le tappe del suo agire". Il Centro di Ricerca curerà iniziative e redigerà pubblicazioni, compreso un giornale, ‘Primula’. Chiunque voglia aderire o chiedere ulteriori informazioni può contattare il 371-4274155.