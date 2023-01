Un cesenate su 4 ha più di 65 anni Vivono in famiglia 29 centenari

di Andrea Alessandrini È una Cesena di una certa età, più che brizzolata, quella che scaturisce dalla fotografia demografica al termine del 2022, perfettamente. in linea con la situazione del Belpaese, e generalmente, dell’Europa e del mondo occidentalizzato. Da una parte si diradano le culle, ben oltre sotto i seicento i nuovi nati l’anno scorso – record da trent’anni a questa parte – , dall’alta cresce, o in ogni caso si cristallizza verso l’alto l’età media e si infittisce l’esercito degli over 65enni, soglia anagrafica che sancisce l’inizio della terzà età, ma non certo della scenesenza. Età media. Al 31 dicembre l’età media dei cesenati si attesta sui 47,2 anni (un punto in più rispetto alla media nazionale). L’invecchiamento della popolazione è condizionato da vari fattori che comprendono i livelli di mortalità, di fecondità, i servizi per la salute e gli stili di vita maggiormente seguiti dalle persone. Fattori che nel nostro Paese stanno progressivamente modificando il profilo per età della popolazione. Dai dati elaborati dall’Ufficio Statistico Associato, emerge che al 1° gennaio il 25,8% della popolazione ha un’età compiuta superiore o uguale ai 65 anni (uno su quattro), il 62,6% tra 15 e 64 anni mentre solo l’11,6% ha meno di...