Un corso contro l’insonnia

Il centro sociale Cesenatico Insieme ha organizzato un corso per sconfiggere l’insonnia. Un valido aiuto a questo disturbo deriva dalle tecniche di rilassamento, di respirazione e di meditazione, che hanno il vantaggio, rispetto all’uso dei farmaci, di essere una pratica dolce, di non avere effetti collaterali, di determinare effetti benefici e duraturi sul corpo, la mente e sulla gestione delle emozioni. Le lezioni del corso si tengono tutti i martedì, dalle 14 alle 15, nella palestra del centro situata in viale Torino, dove si organizzano molteplici iniziative, sempre legate al benessere delle persone.