Un corso di autodifesa per dire basta alla violenza

A Cesenatico si è conclusa l’edizione 2023 di ’Donna in-difesa’, il corso gratuito di autodifesa organizzato dal Centro Donna di Cesenatico, in collaborazione con l’associazione Crisalide e la palestra Dream Fitness. L’iniziativa, voluta e patrocinata dall’Amministrazione, è stata molto partecipata ed apprezzata da donne e ragazze che si sono recate nella struttura sulla statale Adriatica 2 volte a settimana per partecipare alle lezioni. Il messaggio è quello di dire no alla violenza contro le donne combattendo questo fenomeno non solo con le denunce, ma anche con i mezzi di autodifesa.