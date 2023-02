Un corso per formare le guardie ecologiche

Cercasi nuovi paladini dell’ambiente. Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per diventare Guardie ecologiche volontarie (Gev), il corpo istituito oltre trent’anni fa dalla Regione Emiila-Romagna che opera per diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali e la salvaguardia del patrimonio naturale. Sono previste 75 ore di lezioni teoriche e 25 ore fra uscite ed esercitazioni pratiche, e al termine una prova d’esame scritta e orale. La domanda, disponibile su www.gevcesena.it, dovrà essere inviata non oltre il 13 febbraio. Il corso partirà i primi di marzo, e proseguirà fino al mese di giugno, nella sede a Bulgarnò tutti i lunedì e giovedì in orario serale. Il raggruppamento di Cesena conta una cinquantina tra soci e collaboratori e ogni anno svolge circa 4mila ore di servizio, la maggior parte inerenti la vigilanza e l’educazione ambientale. Ha atto convenzioni con i Comuni di Cesena, San Mauro Pascoli, Gambettola, Longiano e con l’Ente di gestione dei parchi e biodiversità Romagna. Le Gev sono attive su tutto il comprensorio cesenate fino alle zone montane dell’Alta Val Savio, dove collaborano con la Protezione civile per l’avvistamento degli incendi boschivi. All’interno della zona del Monte Fumaiolo, inoltre, gestiscono il rifugio ‘Giuseppe’, punto logistico anche per il turismo estivo di passaggio.

Francesca Siroli