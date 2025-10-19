Un ‘Cuore con orchidea’ in piazza Almerici in memoria di Carlotta

Un progetto nato da una perdita prematura e dolorosa – quella della giovane ingegnera cesenate Carlotta Gianni, scomparsa nel 2021 a causa di un problema cardiaco – è diventato un dono per tutta la città. Si tratta di ‘Ci vuole cuore’, l’iniziativa che porta il nome dell’espressione scelta dalla stessa Carlotta. "Convertire un pensiero di perdita in uno più forte, di speranza": da questo sentimento è nato, nell’aprile 2022, un progetto che ora lascia un segno tangibile nella città di Cesena: due defibrillatori collocati in zone centrali della città e un’opera d’arte dell’artista Marcantonio, svelata ieri mattina in piazza Almerici, su una facciata del Palazzo del Ridotto, alla presenza dell’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Christian Castorri, dell’artista e dei promotori dell’iniziativa.

L’idea è stata promossa da Claudia Gianni e Andrea Mucciante, sorella e compagno di Carlotta, insieme a Francesca Vicini, alle amiche più care e con il costante supporto della famiglia. Animati dal desiderio di realizzare qualcosa di bello in suo ricordo – che unisse prevenzione, solidarietà e arte – omaggiando le passioni di Carlotta, hanno dato vita a un progetto condiviso con il cuore. Attraverso la piattaforma ‘IdeaGinger’ è stata lanciata una campagna di raccolta fondi con l’obiettivo iniziale di raccogliere 6.700 euro, necessari all’acquisto di un defibrillatore (con il supporto di Assocuore) e all’installazione di un secondo dispositivo donato da Bcc Romagnolo. Grazie al generoso contributo di 284 donatori, la cifra è stata raggiunta e ampiamente superata nell’arco di poche settimane. Questo ha permesso di rilanciare l’iniziativa, aggiungendo un secondo obiettivo: la realizzazione di un’opera d’arte pubblica permanente dedicata a Carlotta. L’artista cesenate di fama internazionale Marcantonio, che Carlotta conosceva e apprezzava, ha accolto l’invito e realizzato ‘Cuore con Orchidea’, un’opera che celebra la bellezza e dell’amore per l’arte, valori tanto cari alla giovane scomparsa.

L’inaugurazione è avvenuta ieri, giorno del compleanno di Carlotta. "È davvero una bella coincidenza – ha commentato Andrea Mucciante, compagno della giovane donna – Questa scultura è meravigliosa, intensa e piena di significato: sono certo che le sarebbe piaciuta tantissimo". "Per me è come se oggi si chiudesse un cerchio – ha aggiunto Claudia Gianni, sorella di Carlotta – un percorso che parte dalla sua scomparsa e arriva a una forma di rinascita, in modo diverso. Quest’opera le dona una nuova vita e vederla qui, nel cuore della città, mi riempie il cuore di gioia".

Luca Ravaglia